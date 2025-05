FLAMMERSFELD – Karl-Heinz Pfeiffer für 20 Jahre Engagement in der Seniorenarbeit geehrt – Landes-Seniorenvertretung überreicht Urkunde

Im Rahmen der Sitzung des Seniorenbeirates der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde Karl-Heinz Pfeiffer für sein langjähriges Engagement in der Seniorenarbeit ausgezeichnet. Petra Eul-Orthen, Beigeordnete der Verbandsgemeinde, überreichte dem Vorsitzenden des Seniorenbeirates eine Ehrenurkunde der Landes-Seniorenvertretung Rheinland-Pfalz anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Seniorenvertretung in der Verbandsgemeinde.

Die Auszeichnung würdigt insbesondere den unermüdlichen Einsatz von Karl-Heinz Pfeiffer, der bereits im Jahr 2005 die Idee einer organisierten Interessenvertretung älterer Menschen in der Verbandsgemeinde auf den Weg brachte. Auch wenn der Seniorenbeirat in seiner jetzigen Form offiziell erst im Jahr 2012 gegründet wurde, geht die Initiative auf Herrn Pfeiffer zurück, der sich seither mit großem persönlichen Engagement für die Belange älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzt.

„Der Seniorenbeirat ist ein lebendiges Beispiel für gelebte Teilhabe und für das große Potenzial, das in der Erfahrung älterer Menschen liegt. Dass sich diese Arbeit heute auf so vielen Ebenen zeigt, ist maßgeblich dem Einsatz von Herrn Pfeiffer zu verdanken“, betonte Petra Eul-Orthen bei der feierlichen Übergabe der Urkunde.

Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Projekte initiiert und umgesetzt, die heute fester Bestandteil der Seniorenarbeit in der Verbandsgemeinde sind. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung eines Notfallordners für ältere Menschen sowie ein begleitendes Filmprojekt in Zusammenarbeit mit der Jugendpflege, Gesundheitstage, die Organisation eines Demenztages, die Mitwirkung bei überregionalen Seniorenkonferenzen sowie die Mitarbeit bei der Erstellung von Seniorenwegweisern. Auch regelmäßige Besuche in Seniorenheimen, konkrete Hilfestellungen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger und die Initiierung der Stelle Gemeindeschwester plus gehören zu den zentralen Aktivitäten des Beirates.

Für die kommenden Monate ist die Teilnahme am Verbandsgemeindetag „WIR“ am 29. Juni 2025 geplant. Außerdem sollen künftig feste Sprechzeiten eingerichtet werden, um Bürgerinnen und Bürgern eine direkte Anlaufstelle zu bieten.

Mit großem Dank und Anerkennung würdigte Petra Eul-Orthen das Engagement von Karl-Heinz Pfeiffer und dem gesamten Seniorenbeirat: „Sie gestalten das Leben älterer Menschen aktiv mit, setzen Impulse und geben vielen eine Stimme. Dafür gebührt Ihnen unser aller Respekt.“

Titelfoto: Von links: Matthias Schmidt, stellvertretender Fachbereichsleiter „Soziales und Generationen“, Karl-Heinz Pfeifer, Vorsitzender des Seniorenbeirats, sowie Petra Eul-Orthen, Beigeordnete der Verbandsgemeinde.