FLAMMERSFELD – Gemeinsamer Neujahrsempfang der Unternehmerinitiativen

In das frisch renovierte Bürgerhaus in Flammersfeld luden die Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland e.V. und der Marktplatz Horhausen e.V. zu einem gemeinsamen Neujahrsempfang ein. Schon im letzten Jahr hatte sich die Kooperation bewährt. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Ehrenamt folgten der Einladung, um das neue Jahr in einer besonderen Atmosphäre zu begrüßen und gemeinsame Ziele zu diskutieren.

Nach dem Sektempfang wurde die Veranstaltung von den Vorsitzenden der Vereine, Dirk Fischer und Rita Dominack-Rumpf, eröffnet. Dirk Fischer unterstrich die Bedeutung von Zusammenarbeit und Engagement für die Region durch die Kooperation mit den benachbarten Gewerbevereinen. Rita Dominack-Rumpf hob hervor, wie wichtig der Zusammenhalt in der „Mitte der Gesellschaft“ sei, und forderte die Anwesenden zu einem aktiven Austausch und einer engeren Zusammenarbeit auf. Für die Leistungsgemeinschaft kündigte Dirk Fischer für dieses Jahr eine geplante Themenreihe an. Diese soll Workshops und Informationsveranstaltungen zu aktuellen Herausforderungen für Unternehmen beinhalten, darunter Themen wie Unternehmensnachfolge, Energiekosten, Weiterbildung und die Gewinnung von Arbeitskräften.

Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich wies auf den kommenden Verbandsgemeindetag hin. Die Veranstaltung wird am 29. Juni unter dem Motto „WIR2025“ stattfinden und soll allen Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Besuchern die Gelegenheit bieten, Kontakte zu knüpfen, sich untereinander weiter zu vernetzen, Ideen auszutauschen und die Vielfalt der Region zu präsentieren bzw. kennenzulernen.

Musikalisch wurde der Abend auf höchstem Niveau untermalt: Die Mezzosopranistin Susanna Frank, der Tenor Dr. Hubert Grunow und der Pianist Prof. Hedayet Djeddikar begeisterten das Publikum nicht nur mit klassischen Darbietungen, sondern auch mit humorvollen und unterhaltsamen Stücken, die für viel Erheiterung sorgten.

Nach dem offiziellen Teil genossen die Gäste ein opulentes Buffet, das den perfekten Rahmen für angeregte Gespräche und das Knüpfen neuer Kontakte bot. Die Veranstalter erhielten von vielen Seiten großes Lob für die gelungene Organisation und die inspirierende Atmosphäre. Mit diesem Auftakt ist ein starker Start ins Jahr gelungen – ein Beweis dafür, wie wichtig und wirkungsvoll Kooperation und Engagement in der Region sind.