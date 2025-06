FLAMMERSFELD – Flammersfelder Raiffeisen-Botschafterin nahm an der Generalversammlung der „RC-Snackbar eSG“ am Raiffeisen-Campus teil – gelebte Genossenschaft in Schülerhand

Demokratie und Unternehmertum in Aktion: Am Raiffeisen-Campus in Dernbach fand die Generalversammlung der nachhaltigen Schülergenossenschaft „RC-Snackbar eSG“ statt. Besonderer Gast war Julie Georgis, Raiffeisen-Botschafterin aus Flammersfeld und selbst Mitglied der Schülergenossenschaft anwesend. „Die Veranstaltung, die im privaten Gymnasium ‚Raiffeisen-Campus‘ stattfand, bot einen beeindruckenden Einblick in die engagierte Arbeit der Schüler*innen, die die demokratischen Strukturen und Prinzipien einer Genossenschaft mit großem Verantwortungsbewusstsein leben“, so die Raiffeisenbotschafterin.

Mit viel Enthusiasmus trugen die Schüler*innen ihre Berichte vor und diskutierten offen die einzelnen Punkte. Für Julie Georgis war es ein besonderes Erlebnis, diesen aktiven Umgang mit der demokratischen Wirtschaftsform „Genossenschaft“ im Schulalltag zu sehen. Großes Interesse fand auch ihr kurzer Erfahrungsbericht über nationale und internationale Besuchergruppen im Raiffeisenhaus in Flammersfeld, das als Lern- und Begegnungsort der Raiffeisen-Idee dient. Jedes Jahr besuchen die Sechstklässler des „Raiffeisen Campus“ das Raiffeisenhauses in Flammersfeld, denn der Lebenslauf des Genossenschaft Co-Gründers und Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen gehört zum Lehrplan.

Abschließend besichtigte Julie Georgis gemeinsam mit Vertretern der Schülergenossenschaft die schulinterne Snackbar samt modernem Automaten – ein konkretes Ergebnis genossenschaftlicher Zusammenarbeit.

Tipp für Interessierte: Ein Kurzfilm zur Entstehung der RC-Snackbar sowie begleitende Fotodokumentationen sind im „Schülergenossenschaftsraum“ des Raiffeisenhauses Flammersfeld ausgestellt und können dort besichtigt werden. Foto: Julie Georgis