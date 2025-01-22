FLAMMERSFELD – Flammersfelder August Kirmes

August-Kirmes in Flammersfeld-wir feiern gemeinsam! Am 22. und 23. August heißt es wieder: Kirmeszeit in Flammersfeld! Freut euch auf ein geselliges Wochenende mit Musik, leckerem Essen und Unterhaltung für die ganze Familie.

Samstag ab 19.00 Uhr: Party mit DJ Fabian und gemütlicher Biergarten. Sonntag ab 11.00 Uhr: Frühschoppen; musikalische Unterhaltung mit dem BläserChor Schöneberg, Kaffee und Kuchen der Landfrauen, Mitmachzirkus für die kleinen Gäste und leckeres Schafsmilcheis der Wiedtalhöfe. Kommt vorbei, trefft Freunde und Nachbarn und verbringt ein schönes Wochenende in Flammersfeld. Wir freuen uns auf euch! Ortsgemeinde Flammersfeld