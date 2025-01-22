FLAMMERSFELD – Einbruchsdiebstahl und Einbruchsversuch in Flammersfeld

In der Zeit zwischen Freitag, 07. und Montag, 10. November 2025, kam es in Flammersfeld, Auf der Brück, zu einem Diebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei brachen Unbekannte in ein Werkstattgebäude ein und entwendeten diverse Wertgegenstände. Im selben Tatzeitraum wurde zudem versucht, in ein benachbartes Gebäude einer Sozialeinrichtung einzubrechen. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Die Polizei Altenkirchen bittet in beiden Fällen um Hinweise. Quelle Polizei