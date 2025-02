FLAMMERSFELD – Ehrung ehrenamtlich Engagierter durch die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit der Ehrenamtskarte

In einer herzlichen Feierstunde würdigte Petra Eul-Orthen, die Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und zuständig für den Bereich Ehrenamt, das herausragende Engagement ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger. „Menschen, die sich über Jahre hinweg für das Wohl der Gemeinschaft einsetzen, sind ein unverzichtbares Fundament unserer Gesellschaft. Ihr Engagement verdient nicht nur Respekt, sondern auch eine sichtbare Anerkennung“, betonte Eul-Orthen bei der Ehrung.

Besonders hervorgehoben wurde Roswitha Solbach, die mit der Jubiläumsehrenamtskarte für über 40 Jahre außergewöhnlichen Einsatzes im DRK Kreisverband Altenkirchen ausgezeichnet wurde. In dieser Zeit leitete sie bis zu drei Gymnastikgruppen und war mit bis zu 15 Stunden pro Woche aktiv. Die Jubiläumsehrenamtskarte wird an Personen verliehen, die mindestens 25 Jahre kontinuierlich oder in verschiedenen Organisationen ehrenamtlich tätig sind. Anne Schneider, stellvertretende Kreisgeschäftsführerin des DRK Kreisverbands, würdigte in ihrer Ansprache das außergewöhnliche Engagement von Roswitha Solbach.

Auch Elke Blum erhielt die landesweite Ehrenamtskarte für ihre vielfältigen Tätigkeiten, darunter ihre Mitgliedschaft im VdK Weyerbusch, ihre Unterstützung in der Flüchtlingshilfe in Wölmersen sowie ihr Engagement bei der Tafel des Caritasverbands Rhein-Sieg. An ihrer Seite war ihr Ehemann, der ebenfalls beim VdK Weyerbusch aktiv ist.

Klaus Bund wurde ebenfalls mit der Ehrenamtskarte ausgezeichnet. Seit Mai 2023 gehört er zum Leitungsteam der Tafel Altenkirchen, wo er sich mit großem Engagement für Bedürftige einsetzt.

Die Ehrenamtskarte, die für zwei Jahre ausgestellt wird, sowie die Jubiläumsehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz bieten den Geehrten eine Vielzahl von Vorteilen. In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld umfasst dies unter anderem ermäßigte Eintrittspreise im Hallenbad Altenkirchen, reduzierte Kursgebühren bei der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule und kostenlose Stadtführungen. Darüber hinaus genießen Karteninhaber zahlreiche Vergünstigungen in ganz Rheinland-Pfalz.

Eine Antragsstellung für die Ehrenamtskarte ist jederzeit möglich. Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld nimmt die Ehrungen einmal im Quartal vor. Weitere Informationen zur Ehrenamtskarte erhalten Interessierte bei Rebecca Seuser, Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld.