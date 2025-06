FLAMMERSFELD – Bewegung hält fit – Neue Bewegungsgruppe für Seniorinnen und Senioren startet in Flammersfeld

Bewegung tut gut – besonders gemeinsam! Die Gemeindeschwesterplus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Lena Mertgen, startet ab dem 25. Juni 2025 eine neue Bewegungsgruppe für Seniorinnen und Senioren im Rahmen des Landesprogramms Gemeindeschwesterplus. Die wöchentliche Gruppe ist Teil der landesweiten Kampagne „Dabei sein bewegt!“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG). Sie richtet sich an alle älteren Menschen, die aktiv bleiben oder wieder Freude an Bewegung entdecken möchten.

Lena Mertgen hat im Mai erfolgreich an der Schulung zur Bewegungsbegleiterin im Rahmen der Kampagne „Dabei sein bewegt!“ teilgenommen. Die zweitägige Fortbildung fand am 9. und 10. Mai 2025 im Landkreis Vulkaneifel (Daun) statt und qualifiziert zur Anleitung niedrigschwelliger Bewegungsangebote für ältere Menschen.

Was erwartet die Teilnehmenden?

Ein abwechslungsreicher Mix aus Bewegungsübungen und leichtem Denksport – angepasst an die Bedürfnisse und Möglichkeiten älterer Menschen. Die Bewegungsgruppe bietet gezielte Übungen zur Stärkung der Kraft und Förderung der Beweglichkeit, um das Risiko von Stürzen zu reduzieren und die Lebensqualität im Alter zu verbessern. Außerdem hat man die wunderbare Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Die Teilnahme ist kostenfrei und wird von Lena Mertgen fachkundig und mit viel Engagement geleitet.

Wann? Mittwochs von 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr – Wo? Bürgerhaus Flammersfeld, Rheinstraße 44 – Für wen? Seniorinnen und Senioren mit Lust auf Bewegung – Vorerfahrung ist nicht nötig. Was sollte mitgebracht werden? Bequeme Kleidung, rutschfeste Schuhe und eine Wasserflasche. Sportbekleidung ist nicht erforderlich.

Anmeldung: Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Für Rückfragen steht Lena Mertgen unter 02681/85-111 gerne zur Verfügung. Foto: Landkreis Vulkaneifel