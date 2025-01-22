FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach

Am Montag, 11. Mai 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratung und Beschlussfassung über die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten

Carsten Pauly, Ortsbürgermeister