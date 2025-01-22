FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach
FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach
Am Montag, 11. Mai 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Beratung und Beschlussfassung über die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
Carsten Pauly, Ortsbürgermeister