Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach

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FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach

Am Montag, 11. Mai 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Beratung und Beschlussfassung über die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten

Carsten Pauly, Ortsbürgermeister

 

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