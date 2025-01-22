FIERSBACH – Elmar Deneu zum Ehrenmitglied des Bezirks 13 ernannt

Eine besondere Ehrung wurde dem langjährigen Geschäftsführer des Bezirks 13 zuteil. Elmar Deneu wurde während dem Bezirksschützentag 2025 in Betzdorf zum Ehrenmitglied ernannt. Deneu hatte 12 Jahre die Funktion des Geschäftsführers inne. In dem gleichen Zeitraum war er auch im Ehrungsausschuss tätig und war aktiv bei der Waffensachkundeausbildung. Bezirksvorsitzender Karl-Heinz Pitton lobte ihn als einen sehr engagierten und extrem zuverlässigen Partner im Vorstand des Bezirks. Deneu habe ihn in den 12 Jahren intensiv unterstützt. Den Ehrenbrief nahm Elmar Deneu sichtlich gerührt entgegen. (die)