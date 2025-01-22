FERNTHAL – KWW erneuert Wasserleitung in der Landstraße 270 bei Neustadt (Wied) – Landrat Hallerbach: Bauarbeiten sind erfolgreich abgeschlossen

Die Landstraße 270 zwischen Ortsteil Fernthal in Richtung Ortsgemeinde Neustadt (Wied) ist eine wichtige und vielbefahrene Verbindungsstraße im Kreis Neuwied. Dort wurden auf rund 400 Meter Länge zwei neue Wassertransportleitungen mit entsprechendem Signalkabel, das mögliche Lecks frühzeitig erkennt, verlegt. Die Bauarbeiten sind erfolgreich abgeschlossen, nur noch Restarbeiten an der Oberfläche stehen aus.

Nachdem es Ende 2024 zu einer größeren Versorgungsunterbrechung im Wassernetz kam, wurde festgestellt, dass es nicht nur eine Schadensstelle gab, sondern auch weitere Teile der fast 50 Jahre alten Leitung beschädigt waren. Landrat Achim Hallerbach erklärt: „Die Ursache war eine starke Korrosion, weshalb wir den kompletten Teilbereich erneuert haben, um kostenintensive Reparaturen zu vermeiden.“

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme beliefen sich auf rund 444.000 Euro, wovon das Land Rheinland-Pfalz eine Förderung von circa 180.000 Euro in Aussicht gestellt hat.

„Ein besonderer Dank gilt den Anliegern der Ortsgemeinde Fernthal und den Verkehrsteilnehmern, die die Einschränkungen auf der L270 während der gesamten Bauzeit in Kauf nehmen mussten“, betont Stefan Herschbach, Geschäftsführer der Stadtwerke Neuwied, die die Betriebsführung des KWW haben.