FELDKIRCHEN – Junge Stimmen für Feldkirchen – Kinderfreundliche Kommune: Stadtteilkonferenz „Check dein Viertel“ bringt Ideen und Verwaltung zusammen

Wo fühlen sich Kinder und Jugendliche in Feldkirchen wohl? Wo wünschen sie sich mehr Sicherheit oder bessere Treffpunkte? Mit diesen Fragen hat sich das Beteiligungsprojekt „Check dein Viertel“ beschäftigt, das bislang größte Beteiligungsformat der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied. Jetzt kamen die Ergebnisse bei einer Stadtteilkonferenz in der Aula der Landesblindenschule auf den Tisch. Mehr als 50 Hinweise und Ideen hatten Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren eingebracht. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt diskutierten sie über ihre Vorschläge und setzten Schwerpunkte für die weitere Bearbeitung.

„Das Interesse an dem Projekt war groß. Auch viele Erwachsene hätten sich gerne beteiligt. Bei ,Check dein Viertel‘ standen diesmal jedoch ganz bewusst die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt“, berichtet Sonja Jensen, Koordinatorin der Kinderfreundlichen Kommune.

Besonders häufig beschäftigten sich die jungen Teilnehmenden mit dem Thema Verkehrssicherheit. Sie schilderten unter anderem unsichere Situationen an Querungsstellen sowie Probleme durch parkende Fahrzeuge. Auch der Wunsch nach sicheren Schulwegen spielte eine wichtige Rolle. „Kinder erleben ihren Stadtteil aus einer anderen Perspektive als Erwachsene. Ihre Hinweise helfen uns dabei, Feldkirchen noch kinderfreundlicher zu gestalten“, betont Bürgermeister Peter Jung. „Es war beeindruckend zu sehen, wie klar die Kinder ihre Anliegen formuliert haben. Sie wissen genau, was in ihrem Stadtteil gut läuft und wo etwas verbessert werden muss“, ergänzt Arnisa Lugano vom Jugendbeirat.

Neben dem Verkehr standen auch Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten im Fokus. Die Kinder und Jugendlichen wünschten sich unter anderem mehr Sauberkeit auf Spielplätzen, zusätzliche Spielgeräte sowie weitere Treffpunkte im Stadtteil. Aus ersten Rückmeldungen ergeben sich bereits konkrete Maßnahmen. So will die Stadt im Bereich der Lohmannstraße und der Feldkircher Straße die Situation an einer Bushaltestelle verbessern und Kindern das sichere Überqueren der Straße erleichtern. Die Verwaltung prüft weitere Vorschläge nun gemeinsam mit den zuständigen Fachbereichen.

Die Ergebnisse der Stadtteilkonferenz sowie die Rückmeldungen der Verwaltung sind ab sofort auf der Beteiligungsplattform unter www.up2date-neuwied.de/check-dein-viertel einsehbar. Dort können Interessierte nachvollziehen, welche Vorschläge umgesetzt werden können, welche Ideen weiterverfolgt werden und wo rechtliche oder technische Grenzen bestehen.

Für die Stadt Neuwied steht bereits fest: Nach dem erfolgreichen Auftakt in Feldkirchen soll „Check dein Viertel“ nach und nach auch in weiteren Stadtteilen umgesetzt werden. So will die Kinderfreundliche Kommune jungen Menschen dauerhaft die Möglichkeit bieten, ihr Umfeld aktiv mitzugestalten. Foto: Eva Falkenburg