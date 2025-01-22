ETZBACH – Kennzeichendiebstahl in Etzbach

In der Zeit zwischen Freitag, 02. Januar 2026, 21.30 Uhr, und Samstag, 03. Januar 2026, 14.30 Uhr, kam es in Etzbach zu einem Kennzeichendiebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten Unbekannte von einem, in der Straße „Vor der Schnellert“ geparkten, BMW das vordere Kennzeichenschild. Es handelte sich um ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei