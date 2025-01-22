ETZBACH – DRK-Gymnastik in Etzbach

Die Bewegungsangebote des Deutschen Roten Kreuzes sind präventive und gesundheitsfördernde Angebote für ältere Menschen, die ihre Leistungsfähigkeit trainieren und ihre Gesundheit stärken wollen. Sie stehen für aktive Stunden. Sanfte, gezielte Kräftigungsübungen zur Stärkung der Muskulatur und Übungen zur Beweglichkeit werden in den Gymnastikstunden durch Koordinationsübungen ergänzt. Nach einer Aufwärmphase geht es weiter mit moderaten Übungen zur Dehnung und Stärkung der Muskulatur unterstützt z. B. mit Hanteln, Ringen, Gymnastikstäben etc. Es wird sowohl im Stand als auch sitzend oder auf der Matte trainiert, so dass für jeden etwas dabei ist. Regelmäßige, leichte sportliche Betätigung verbessert auch bei älteren Menschen das Wohlbefinden. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer(innen) der Gymnastikgruppe liegt derzeit bei knapp über 70, und natürlich ist auch jeder darüber und darunter herzlich willkommen. Was vielleicht allein zuhause schwerfällt, macht in der Gruppe direkt viel mehr Spaß.

Einfach ‚mal ‚reinschauen und etwas für das eigene Wohlbefinden machen: Die Gruppe trifft sich donnerstags von 16:00 bis 17.00 Uhr in der Grundschulturnhalle in Etzbach.

Weitere Informationen geben die Kursleitung Ingrid Müller-Laskowski Tel. 02682 – 4489 oder der DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.