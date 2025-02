ERPEL – Geldbörse aus unverschlossenem PKW gestohlen – Abbuchungsversuche mit gestohlener Bankkarte in Erpel

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmittag ist in der Bahnhofstraße in Erpel aus einem nicht verschlossenen PKW eine Geldbörse entwendet worden. Am Sonntagmittag kam es mit der Bankkarte der Geschädigten in Königswinter zu mehreren Abbuchungsversuchen. Eine Abbuchung konnte durch die Sperrung der Karte verhindert werden. Die Polizei rät dringend dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und dieses stets zu verschließen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Quelle: Polizei