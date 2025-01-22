ERPEL – Ellen Demuth MdB begrüßt Baubeginn bei Sanierung der Brückentürme in Erpel – Deutsche Bahn informiert über Baubeginn und Fortgang

Ellen Demuth begrüßt die denkmalgerechte Sanierung der Brückentürme in Erpel während der Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke. Die Deutsche Bahn hat die Abgeordnete in einem Antwortschreiben nun über den Fortschritt des Projekts informiert. Die Sanierung soll im Zuge der Korridorsanierung vom 10. Juli bis 12. Dezember 2026 beginnen. In dieser Zeit bündelt die DB zahlreiche Bauarbeiten an der Bahnstrecke.

„Ich freue mich sehr, dass es bei den Brückentürmen in Erpel nun endlich losgeht. Die Brückentürme sind ein sichtbares Stück Geschichte, das unbedingt erhalten werden muss. Bauarbeiten waren jedoch nur mit einer gleichzeitigen Sperrung der Bahnstrecke möglich. Deshalb ist es wichtig, dass das alte Versprechen der Bahn, die Sanierung der Brückentürme mit einer Streckensanierung zu verbinden, nun eingelöst wird“, betont Demuth.

Demuth hatte sich seit Jahren für eine Lösung eingesetzt. Bereits 2014 hatte sie als damalige Abgeordnete im Landtag von Rheinland-Pfalz mit einer Kleinen Anfrage nach dem Sachstand und einem Zeitplan für die Sanierung gefragt. Schon damals wurde festgehalten, dass die unter Denkmalschutz stehenden Brückentürme auch wegen brüchiger Steine und drohender Abstürze auf die benachbarten Verkehrswege saniert werden müssen. Später hakte Demuth erneut nach und stand dazu mit dem Bundeseisenbahnvermögen, dem Landesbetrieb Mobilität und der kommunalen Ebene in Kontakt.

Nahezu alle Gewerke der Sanierung konnten inzwischen vergeben und beauftragt werden. Die Baumaßnahme hat mit der Einrichtung der Baustelle bereits begonnen. Die Naturstein- und Betoninstandsetzungsarbeiten starten planmäßig Anfang Juli. Weitere Maßnahmen, insbesondere zur Dachinstandsetzung und im Metallbau, sollen voraussichtlich ab Mitte oder Ende September parallel folgen. Die Arbeiten sollen bis Ende November 2026 weitgehend abgeschlossen sein. Der Rückbau der Baustelle ist anschließend bis voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2027 vorgesehen.

„Die Sanierung der Brückentürme in Erpel sind seit Jahren ein offener Punkt in meinem Wahlkreis. Umso wichtiger ist, dass es jetzt los geht. Die Menschen in Erpel haben lange genug auf Fortschritt gewartet. Der Erhalt des Denkmals ist auch ein Signal des Respekts gegenüber der Geschichte unserer Region“, so Demuth abschließend.