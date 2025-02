ERPEL – Beschuldigter mit nicht zugelassenem PKW in Erpel unterwegs

In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen Streife in der Rheinstraße in Erpel einen 27 – jährigen PKW Fahrer. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der PKW nicht zugelassen war. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Quelle: Polizei