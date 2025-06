ENGERS – Vom 16. Juni bis 31. Juli 2025 finden teils lärmintensive Bauarbeiten zwischen Engers und Koblenz-Horchheim statt.

Um die Bauarbeiten während der Generalsanierung von Juli bis Dezember 2026 an der rechten Rheinstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden umsetzen zu können, müssen einige vorbereitende Bauarbeiten schon in diesem Jahr entlang der Bahnstrecke zwischen Engers und der Horchheimer Brücke in Koblenz durchführen.

Im Zeitraum bis zum 31. Juli 2025 kommt es vereinzelt daher sowohl tagsüber als auch nachts zu Beeinträchtigungen in der Nähe der Bahnstrecke. Die Arbeiten umfassend die Herstellung von Kabelschächten, Bohrungen und Tiefgründungen für Signalmasten. Zum Einsatz kommen u. a. Bagger, Radlader sowie Ramm- und Bohrgeräte. Damit der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, müssen diese Arbeiten teilweise in den nächtlichen Zugpausen und an Wochenenden durchgeführt werden.

Es wird alles darangesetzt, die von den Arbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür wird um Verständnis gebeten.