ENGERS – Einbrüche in Firmen-PKW in Neuwied-Engers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mindestens zwei Einbrüchen in Firmen-Fahrzeuge, die im öffentlichen Raum geparkt waren. Durch Unbekannte wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und Wertgegenstände wie Notebooks und Mobiltelefone aus den Fahrzeugen entwendet. Es wird empfohlen Wertgegenstände immer aus Fahrzeugen zu entnehmen und diese niemals von außen sichtbar über längere Zeiträume, insbesondere über Nacht, im Fahrzeug zu belassen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten gegeben können werden gebeten sich unter der Rufnummer 02631-8780 bei der Polizeiinspektion in Neuwied zu melden. Quelle: Polizei