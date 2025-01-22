ENGERS – Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann hat gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Thorsten Rudolph die Heinrich-Haus gGmbH in Neuwied-Engers besucht – Das Unternehmen Heinrich-Haus gGmbH betreibt zudem Standorte in Bendorf-Sayn, Kettig und Koblenz und leistet dort wichtige Arbeit und fördert Menschen mit Körper-, Lern- und Sinnesbehinderungen.

Lana Horstmann und Dr. Thorsten Rudolph informierten sich über die engagierte Arbeit für Menschen mit Behinderungen und deren Leben im Heinrich-Haus Engers. Im Gespräch mit Geschäftsführer Thomas Linden, Dirk Rein und Frank Zenzen standen die Bedarfe und Herausforderungen der Arbeit an Menschen stark im Vordergrund. Bereichsleiterin Katharina Franzky zeigte den Wohn- und Lebensraum in Engers, wo sich beide Abgeordnete zusammen mit pädagogischen und pflegerischen Fachkräften sowie einer Bewohnerin ein Bild vom Tagesablauf und dem Wohnbereich machen konnten. Dabei standen die konkrete Begleitung und Förderung der einzelnen Menschen im Mittelpunkt. Der Austausch mit den Verantwortlichen und Menschen vor Ort ist und bleibt wichtig, um gemeinsam die bestmögliche Unterstützung zu gestalten. „Als Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion für Soziales ist es mir ein großes Anliegen, mich für Menschen mit besonderen Herausforderungen einzusetzen, damit alle einen festen und wichtigen Platz in unserer Gesellschaft haben,“ resümierte Lana Horstmann.