Ellen Demuth MdB besucht die Wildenburg in Friesenhagen

Ellen Demuth hat die Wildenburg besucht – ein bedeutendes historisches Bauwerk im nördlichen Landkreis Altenkirchen. Vor Ort informierte sie sich über den aktuellen Zustand und die laufenden Denkmalschutzmaßnahmen. Im Fokus stand dabei insbesondere die Finanzierung der Erhaltungsarbeiten sowie der langfristige Schutz des Denkmals.

Die Wildenburg, die vor rund 150 Jahren vor dem weiteren Verfall bewahrt wurde, ist ein beeindruckendes Zeugnis regionaler Geschichte. Die Reste der ehemals größeren Burganlage wurden zur „schönsten Försterei Deutschlands“ gekürt. Das noch erhaltene Burggebäude mit seinem historischen Turm benötigt dringend weitere Sanierungsmaßnahmen: Vor allem das Dach des Burgfrieds muss erneuert werden, da es durch erhebliche Schäden am Schiefer gefährdet ist. Die widrigen Zugangsbedingungen erschweren die Arbeiten zusätzlich. Ein zentrales Thema beim Termin waren die anspruchsvollen Rahmenbedingungen zur Finanzierung von Denkmalschutzmaßnahmen. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalbehörde des Kreises Altenkirchen und dem Landeskonservator konnten dennoch wichtige Maßnahmen umgesetzt werden. Auch handwerkliche Herausforderungen wurden thematisiert. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes kann dort nur mit kleinem Gerät gearbeitet werden, was die Reparaturarbeiten zeit- und kostenintensiv macht. Angesichts der finanziellen Herausforderungen setzt sich Ellen Demuth MdB auch auf Bundesebene für eine Unterstützung der Wildenburg und der erforderlichen Renovierungsmaßnahmen ein: „Der Erhalt von historischen Bauwerken wie der Wildenburg ist ein kulturelles und regionales Anliegen. Ich habe großen Respekt vor dem Engagement aller Beteiligten, die trotz schwieriger finanzieller und logistisch-technischer Bedingungen alles daransetzen, dieses bedeutende Denkmal zu bewahren“, erklärte die Wahlkreisabgeordnete nach ihrem Besuch.

Die Wildenburg bleibt ein bedeutendes Zeugnis der Geschichte im nördlichen Landkreis Altenkirchen und ein kulturelles Aushängeschild mit hohem touristischem Potenzial. Der Einsatz von engagierten Denkmalschützern und der intensive Austausch mit Denkmal-behörden sind dabei unerlässlich, um das Bauwerk für zukünftige Generationen zu erhalten. Foto: Beate Kerres