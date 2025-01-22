ELKHAUSEN – Erstkommunion in Elkhausen 1920

ELKHAUSEN – Erstkommunion in Elkhausen1920

Um 1920 hatten 27 Kinder aus Elkhausen und Katzwinkel ihren großen Tag in der katholischen Pfarrkirche St. Bonifatius zu Elkhausen. Sie empfingen ihre erste Hl. Kommunion nachdem sie ihr Taufversprechen erneuert hatten. Die zehn Mädchen und 17 Jungen hatten sich nach der damals geltenden Mode, wie die historische Aufnahme zeigt, mächtig in Schale geworfen. Hier haben sich zusammen mit einem Geistlichen zum Gruppenfoto vor dem Gotteshaus versammelt. Gut 100 Jahre später hat sich die Zahl der Kinder auf acht reduziert. Genau am heutigen Sonntag, 19. April, feierten Antonia Bayer, Leni Brendebach, Anna Eisel, Elias Dietershagen, Lia Hombach, Leonie Jahn, Ella Würden und Henry Würden Erstkommunion unter der Abbildung des Hl. Bonifatius. (bt) Fotos: Bernhard Theis (2) und Archiv (1).