ELKENROTH – Leicht-Kfz fällt in Elkenroth nach Vorfahrtsunfall auf die Seite – zwei Leichtverletzte

Eine 16-jährgie befuhr am 19. September 2025 gegen 12:45 Uhr den Zubringer von der L 288 zur L 286, um nach links Richtung Elkenroth abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrtsberechtigung einer 37-jährigen Renault-Fahrerin, die auf der L 286 aus Elkenroth kommend in Richtung Rosenheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde das Leicht-Kfz seitlich getroffen, sodass es auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Die erste Meldung, dass eine Person hierdurch eingeklemmt wurde, bestätigte sich nicht. Beide Fahrzeugführinnen wurden den Verkehrsunfall jedoch leicht verletzt, und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Quelle Polizei