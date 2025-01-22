ELKAHAUSEN – Adventsfeier der Betreuungsvereine der AWO im Landkreis Altenkirchen – Besinnlicher Jahresausklang im Haus Marienberge

Die Betreuungsvereine der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Landkreis Altenkirchen haben am Donnerstag, den 27. November 2025 zu ihrer traditionellen Adventsfeier in das Haus Marienberge in Elkhausen eingeladen. Die kurzweilige Veranstaltung bot den zahlreichen Gästen einen stimmungsvollen Rahmen, um das Jahr gemeinschaftlich ausklingen zu lassen.

Maria Fuchs, stellvertretende Vorsitzende der Betreuungsvereine, nutzte die Gelegenheit, um dem hauptamtlichen Team rund um Geschäftsführer Dr. Holger Ließfeld ihren ausdrücklichen Dank auszusprechen. In ihrer Ansprache würdigte sie die engagierte Arbeit des vergangenen Jahres und ließ die wichtigsten Entwicklungen noch einmal Revue passieren. Zudem begrüßte sie herzlich die geladenen Einrichtungen sowie zahlreiche Klientinnen und Klienten, die ebenfalls der Einladung gefolgt waren.

Für besondere vorweihnachtliche Atmosphäre sorgten die Programmpunkte der ortsansässigen Kindertagesstätte, deren kleine „Weihnachtswichtel“ mit Liedern und Tanz begeisterten. Zudem präsentierte die Caritas eine würdevoll einstudierte Tanzvorführung, die im Publikum großen Anklang fand.

Beim anschließenden gemeinsamen Frühstücksbuffet bot sich den Gästen reichlich Gelegenheit zum Austausch. In geselliger Runde wurden nicht nur aktuelle Themen besprochen, sondern auch die ein oder andere humorvolle Anekdote geteilt.

Die Adventsfeier zeigte einmal mehr, wie wertvoll gemeinschaftliches Engagement und gelebte Verbundenheit für die Arbeit der Betreuungsvereine sind und bildete einen gelungenen Auftakt in die besinnliche Adventszeit. Foto: André Schellhorn