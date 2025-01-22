ELGERT – Geparkter PKW in Elgert beschädigt

In dem Zeitraum zwischen 13. September 2025, 22:00 Uhr und 14. September 2025, 02:15 Uhr, kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Der Mitteiler parkte seinen PKW in der Pappelstraße in Dierdorf, Ortsteil Elgert. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der rechen Fahrzeugseite sowie des rechten Außenspiegels fest. Ausweislich des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug den parkenden PKW touchiert hat. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei