EITORF – Musikalische Premiere begeisterte – Eitorfer Wohnzimmerkonzert trifft den Nerv der Zeit – Ein Konzertformat, das Nähe schafft – Der Eitorfer Gesangverein feiert die „Frauen im Chor“ mit einem neuen Erlebnis.

Der Eitorfer Gesangverein von 1873 e.V. bewies mit seinem ersten Wohnzimmerkonzert eindrucksvoll, dass Chormusik in ihrer ganzen Bandbreite berühren und begeistern kann. Anlass war das Jubiläum „25 Jahre Frauen im Chor“, das in einer Atmosphäre der Nähe und Geborgenheit gefeiert wurde.

Vor 25 Jahren war es der verstorbene damalige Vorsitzende Horst Welteroth, der die Idee für die Gründung eines Frauenchores ins Leben rief – eine Entscheidung, die das musikalische Spektrum des Vereins nachhaltig bereicherte. Heute, ein Vierteljahrhundert später, steht der Frauenchor als fester Bestandteil des Vereins für musikalische Ausdruckskraft und Zusammenhalt.

Die Verbindung der Familie Welteroth zum Eitorfer Gesangverein geht weit über diese richtungsweisende Idee hinaus. Über Generationen hinweg hat die Familie den Chor unterstützt, geprägt und mit unermüdlichem Engagement gefördert. In Anerkennung dieser außergewöhnlichen Verdienste wurde Horst Welteroth postum und seiner Frau Brigitte die Hermann-Betge-Plakette verliehen – eine Ehrenauszeichnung, die das lebenslange Wirken der Familie für die Chormusik und des Sängerheimes in Eitorf würdigte.

Das Konzertprogramm selbst zeigte unter Leitung von Karsten Rentzsch eine beeindruckende musikalische Vielfalt: Sowohl der Gesamtchor als auch die einzelnen Stimmgruppen – Frauenchor und Männerchor – präsentierten ein facettenreiches Repertoire. Kraftvolle Männerchor-Stücke wie Der Wanderer und Bleib bei mir sorgten für besondere melodiöse Momente, während der Frauenchor mit Die Rose und Let it Be bewegende Akzente setzte. Besonders mitreißend wurde es, wenn der gesamte Chor gemeinsam mit den Gästen Lieder wie Über den Wolken oder Ich war noch niemals in New York anstimmte, wodurch die Musik eine verbindende und gemeinschaftliche Wirkung entfalten konnte.

Durch die abwechslungsreiche Moderation, die die verschiedenen Chorformationen geschickt miteinander verband, entstand eine dynamische und lebendige Konzertatmosphäre. Die Gäste erlebten, wie unterschiedlich die musikalische Kolorierung des Chores sein kann – von sanften, emotionalen Balladen bis hin zu kraftvollen und rhythmischen Stücken in unterschiedlichen Sprachen.

Nach dem Konzert lud der Chor zum geselligen Beisammensein mit Speisen und Getränken ein, sodass der musikalische Wohnzimmerabend in einer aufgeschlossenen Gemeinschaft endete. Die Begeisterung der Zuhörer zeigte, dass dieses innovative Konzertformat den Nerv der Zeit trifft und eine Bereicherung für die Eitorfer Kulturlandschaft darstellt.

Mit seiner musikalischen Vielfalt und der einzigartigen Atmosphäre setzt der Eitorfer Gesangverein wieder einmal neue Maßstäbe und bewies einmal mehr, dass Chorgesang zeitlos ist – eine Tradition, die durch Persönlichkeiten wie Horst und Brigitte Welteroth und den vielen Aktiven und Förderern mit Leben und Leidenschaft gefüllt wird.