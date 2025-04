EISENBERG – Toter nach Wohnungsbrand in Eisenberg

Bei einem Wohnungsbrand in Eisenberg (Pfalz) ist am Dienstag, 08. April 2025 eine Person ums Leben gekommen. Am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr, nachdem sie starken Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße 12 in Eisenberg bemerkten. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden mehrere Bewohner des Hauses evakuiert und die vom Rauch betroffene Wohnung geöffnet. Der Brand wurde gelöscht und eine männliche Person nur noch leblos aufgefunden und geborgen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei geht die Kriminalpolizei Worms davon aus, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 60-jährigen Mieter der Wohnung im 3. OG handelt. Weitere Wohnungen des Mehrparteienhauses waren von dem Brand nicht betroffen, das Haus nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen weiterhin bewohnbar.

Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei Worms führt die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brand- sowie Todesursache. Details hierzu sind derzeit noch Gegenstand des Verfahrens. Eine Obduktion des Verstorbenen ist beabsichtigt. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder technischen Defekt liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. Quelle: Polizei