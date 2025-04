EHLSCHEID – Naturachtsamkeitstag in Ehlscheid

Natur und Achtsamkeit sind zwei wirkungsvolle Mittel gegen den Alltagsstress. Der Naturachtsamkeitstag am 9. Mai von 9:00 bis 14:45 Uhr in Ehlscheid fördert Kenntnisse und Impulse, wie man mit einfachen Mitteln dem Alltagsstress entgegenwirken kann. Andreas Schwab beleuchtet gemeinsam mit den Teilnehmenden, wie Stress entsteht, was Stress mit Geist und Körper macht und wie die Natur und eine achtsame Haltung wirkungsvoll eingesetzt werden können, um nicht in die Stressfalle zu laufen. Die japanische Stressbewältigungsmethode des Shinrin Yoku (Waldbaden) sowie weitere Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen im Wald werden erprobt. Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/R353-25-1 oder 02634 61113