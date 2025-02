DREIFELDEN – Psychisch auffälliger Randalierer in Dreifelden

Am Montagvormittag, 24. Februar 2025, ab etwa 11:40 Uhr, gingen zahlreiche Anrufe besorgter Verkehrsteilnehmer und Anwohner auf der Wache der Polizei Hachenburg sowie der Rettungsleitstelle in Montabaur ein, wonach ein junger Mann mit freiem Oberkörper durch die Wiedbachstraße in Dreifelden laufe und mit einem Hammer herumschwingen würde. Er werfe auch unter anderem Mülltonnen um. Ein Anrufer berichtete sogar davon, dass der Hammerschwinger die Scheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen und mit der Faust in sein Gesicht geschlagen habe.

Schon die ersten Anrufe wurden sehr ernst genommen und es wurden zahlreiche Streifen beschleunigt herangezogen. Beim Eintreffen der ersten Streifen hatte sich der zunächst unbekannte Randalierer soeben in sein Haus in der Straße zurückgezogen, kam aber auf intensive Ansprache wieder heraus und konnte ohne Widerstand festgenommen werden.

Der psychisch sehr auffällige Mann stand zudem vermutlich und laut eigener Angaben unter Betäubungsmitteleinfluss. In diesem Zustand hatte er noch weitere Fahrzeuge beschädigt und sich selbst an der Hand verletzt. Der Täter musste wegen einer selbstverursachten Handverletzung in ein

Krankenhaus verbracht werden. Bei dieser Gelegenheit teilten die behandelnden Ärzte die Meinung der Beamten, dass der Mann in eine psychiatrische Abteilung gehört, wohin er nach der ambulanten Behandlung seiner Hand eingewiesen wurde.

Der ins Gesicht geboxte Geschädigte kam ebenfalls in ein Krankenhaus, um Komplikationen mit einer Vorerkrankung hoffentlich ausschließen zu können. Bei der Festnahme wurde zudem ein Polizeibeamter sehr stark mit Blut des Täters beschmiert. Eine veranlasste Blutanalyse soll zeitnah möglichst eine geringe Ansteckungsgefahr ausschließen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Quelle: Polizei