DIERDORF – Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Samstag, 03. Januar 2026, wurde im Zeitraum zwischen 13:55 Uhr und 14:20 Uhr ein auf dem Parkplatz des „Aldi“-Marktes in Dierdorf geparkter Audi A 4 beschädigt. Ein Fahrzeugführer beschädigte den geparkten PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des linken Hecks und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei