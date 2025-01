DIERDORF – Verkehrsüberwachung im Bereich Dierdorf

Am 10. Januar 2025 führte die Polizei Straßenhaus Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Dierdorf durch. Im Rahmen der Maßnahmen konnten sieben Fahrzeugführer festgestellt werden, die angezeigtes Rotlicht der Ampelanlage Neuwieder Straße / Poststraße missachteten. Zudem konnte eine Fahrzeugführerin festgestellt werden, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Die Polizei Straßenhaus hebt hervor, dass die Missachtung von Rotlicht an Ampelanlagen, empfindliche Bußgelder, Punkte sowie ein etwaige Fahrverbote zur Folgen haben können. Quelle: Polizei