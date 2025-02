DIERDORF – Unfall am Busbahnhof Schulzentrum in Dierdorf

Die Leitstelle Montabaur alarmierte am Freitagmorgen, 14. Februar, um 8.39 Uhr die Feuerwehren Dierdorf und Puderbach zu einem Unfall mit zwei Bussen am Busbahnhof des Schulzentrums Dierdorf mit dem Einsatzstichpunkt „Hilfeleistung Stufe 3, Lage unklar“. Die zuerst eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dierdorf fanden zwei Busse vor, die sich im Vorbeifahren gestreift hatten. Bei beiden Bussen waren mehrere Scheiben geborsten. Wie viel Kinder sich in den Bussen befanden, ist noch unklar. Augenscheinlich gab es keine schweren Verletzungen. Die Kinder wurden in die Schule gebracht und dort von den Rettungskräften untersucht und betreut. Die Feuerwehr Puderbach konnte den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Die Einheit Dierdorf war mit 15 Kräften im Einsatz. Sie halfen die vielen Glasscherben zu beseitigen. Beide Busse waren noch fahrbereit. Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf/Wolfgang Tischler