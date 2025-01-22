DIERDORF – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Dierdorf

Am 23. September 2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es im Bereich der Schulstraße auf dem „Elternparkplatz“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher ein geparktes Fahrzeug und flüchtet unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei