DIERDORF – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Begegnungsverkehr auf der L 258 bei Dierdorf

Montag, 06. Oktober 2025 gegen 06.25Uhr kam es auf der L 258 zwischen dem Autobahnkreisel Dierdorf und dem Abzweig zur B 413 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr die L 258 mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger mit grauer Plane und belgischer Zulassung in Fahrtrichtung Dierdorf. Hierbei kam die Zugmaschine nach links auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastkraftwagens. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem verdächtigen Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei