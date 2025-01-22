DIERDORF – SZ-Center in Dierdorf erfährt deutliche Erweiterung

„SZ Immobilien GmbH & Co.KG“ mit Sitz in Dernbach investiert weiter im Gewerbegebiet Dierdorf in der Königsberger Straße. Direkt in der Nachbarschaft des bestehenden SZ-Centers entstehen durch einen weiteren Bau neue Ladenflächen. Am 24. März 2026 erfolgte der obligatorische Spatenstich. Seit 2018 gab es bis heute einen langen Weg mit großen Hindernissen, wie der Investor Prof. Dr. Rüdiger Sterzenbach bei dem Spatenstich betonte. Der Weg wurde gemeinsam mit ALDI in enger Abstimmung gegangen. Der ALDI-Markt Dierdorf selbst wurde mittlerweile abgerissen und wird bis voraussichtlich Oktober dieses Jahres neu gebaut sein, wie der Projektmanager Hans Horres mitteilte. Parallel hierzu soll das SZ-Center durch den Neubau und beabsichtigte weitere Baumaßnahmen um vier bis fünftausend Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert werden. Hierbei werden bereits die Erweiterungswünsche der aktuellen Mieter und Wünsche der neuen Mieter Berücksichtigung finden.

Die geschätzten Gesamtkosten beziffert Prof. Sterzenbach auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Auf die geplante Dauer der einzelnen Maßnahmen angesprochen, meinte Prof. Sterzenbach: „Aufgrund der seit 2017 am Standort Dierdorf gemachten Erfahrungen, ist keine seriöse Aussage möglich. Ich hoffe jedoch, dass bis spätestens in zwei bis drei Jahren alle Maßnahmen abgeschlossen werden können.“

Die Nachfrage nach den neuen Flächen war und ist nach den Worten von Prof. Sterzenbach noch immer groß. „Aufgrund des langen zeitlichen Weges und der immer neu auftretenden Schwierigkeiten wird sich zeigen, was an Interesse noch da ist. Wir mussten aufgrund ständig neu auftretender bürokratischer Schwierigkeiten, deren Lösung nicht in unserem Entscheidungsbereich lag und liegt, immer wieder Interessenten vertrösten“, führte Prof. Sterzenbach aus. Fest steht bereits, dass das Unternehmen JYSK in die größeren Räume im neuen Zentrum umziehen wird.

Einen besonderen Dank sprach Rüdiger Sterzenbach an die vertrauensvolle Partnerschaft mit ALDI, deren Parkplätze offiziell mitgenutzt werden können, aus. Vor Ort waren auch Tom Kleinmann mit Luisa Krätz vom Architektenbüro aus Puderbach, sowie Dr. Markus Schultz mit Hendrik Blumenthal als Makler und Ralf Sojka mit seiner Mannschaft der Firma WWB. Positiv hob Sterzenbach die anwesende ehemalige Stadt-Bürgermeisterin Rosemarie Schneider hervor, deren Handeln in seinen Augen immer lösungsorientiert war und die immer nach Wegen suchte, die für die Unternehmen und die Stadt von Vorteil waren. Schade war, dass der verstorbene Vorsitzende Harald Pitzen von der Märkerschaft den Startschuss für den Einkaufspark Märkerwald nicht mehr erleben konnte, mit dem Sterzenbach bereits in jungen Jahren Fußball gespielt hat.