DIERDORF – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 Fahrtrichtung Köln – Strecke wieder freigegeben

Schwerer Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden auf der BAB 3 in Richtung Köln bei km 69,5 (Gem. Dierdorf/NR). Ein LKW war nahezu ungebremst auf das Stauende, hervorgerufen durch einen zuvor brennenden LKW, aufgefahren und hatte weitere vier LKW und Sattelzugmaschinen ineinander geschoben. Der am Stauende befindliche und zuerst vom Verursacher getroffene LKW wurde auf den Auflieger vor ihm geschoben und sein 21jähriger Fahrer eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde schwerstverletzt in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand hat sich zwischenzeitlich stabilisiert und es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Die beiden Insassen des verursachenden Sattelzuges wurden leicht verletzt. Die unfallbeteiligten LKWs wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zunächst sichergestellt. Der Sachschaden dürfte im mittleren bis hohen sechsstelligen Eurobereich liegen. Bei dem Unfall waren mehrere Rettungswagen mit Notarzt, die Feuerwehr mit starken Kräften, die Autobahnpolizei Montabaur, das spezialisierte Unfallaufnahmeteam der VD KO und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die eingerichtete Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Köln dauerte bis 15:30 Uhr, was auch dem vorausgegangenen LKW-Brand von 02:46 Uhr und der daraus resultierenden Fahrbahnreinigung geschuldet war. Quelle: Polizei – Foto. FFW Dierdorf