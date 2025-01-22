DIERDORF-RENGSDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. Energiewende im Mehrfamilienhaus: Gemeinsam klug entscheiden

Wer in einer Eigentümergemeinschaft lebt oder ein Mehrfamilienhaus verwaltet, steht vor wichtigen Entscheidungen: Welche Heiztechnik ist zukunftssicher? Lohnt sich die Installation einer Photovoltaik-Anlage? Und welche Fördermöglichkeiten stehen zur Verfügung? Eine gute Planung hilft, langfristig Energiekosten zu senken, den Wert der Immobilie zu erhalten und teure Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Im Mehrfamilienhaus sind energetische Modernisierungen oft anspruchsvoller als im Einfamilienhaus. Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen, Kosten gerecht verteilt und gesetzliche Vorgaben berücksichtigt werden. Gleichzeitig eröffnen neue Energiekonzepte, Förderprogramme und eine vorausschauende Sanierungsplanung die Möglichkeit, Investitionen wirtschaftlich und langfristig tragfähig zu gestalten. Eine fundierte Beratung hilft dabei, die passenden Maßnahmen auszuwählen und wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen.

Wer mehr über geeignete Sanierungsstrategien, technische Möglichkeiten, Betreibermodelle wie Contracting und den rechtlichen Rahmen erfahren möchte, kann am kostenlosen Web-Seminar der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz „Energiewende im Mehrfamilienhaus“ mit Energieberater Christian Zarmstorf teilnehmen. Es findet am Mittwoch, 26. August, von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Interessierte können sich anmelden unter: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Darüber hinaus beraten die Energieexperten der Verbraucherzentrale kostenfrei und unabhängig zu energetischen Fragen in Wohngebäuden an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz.

Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15 – 18 Uhr wie folgt statt: Rengsdorf: Donnerstag, den 13. August, Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. Obergeschoss (Aufzug vorhanden).

Dierdorf: Donnerstag, den 27. August, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 im Dachgeschoss (Aufzug vorhanden). Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter Tel. 02689 291-2105. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.