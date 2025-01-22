DIERDORF-RENGSDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Kostenlose Wechselberatung: Den passenden Strom- und Gasversorger finden und sparen

Viele Haushalte in Rheinland-Pfalz zahlen für Strom und Gas mehr als nötig. Ein Vergleich der Tarife durch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zeigt teils erhebliche Preisunterschiede zwischen Grundversorgung und Sonderverträgen. Bei einem Wechsel kann also viel Geld gespart werden.

Aus diesem Grund bietet die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz jetzt ein Beratungsangebot für alle, die einen Strom- oder Gasversorger mit einem besseren Preisniveau suchen. In der Wechselberatung wird anhand der letzten Jahresabrechnung geprüft, ob ein günstigerer Strom- oder Gasanbieter in Frage kommt. Die Energieberater bewerten den individuellen Verbrauch und prüfen die persönlichen Einsparmöglichkeiten bei einem Wechsel in einen Sondervertrag oder zu einem anderen Versorger. Die kostenfreie Beratung findet unabhängig, transparent und ohne Verkaufsinteresse statt.

Alle wichtigen Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminbuchung an über 70 Standorten sind ab sofort auf unseren neuen Internetseiten zu finden:

www.verbraucherzentrale-rlp.de/stromversorger

www.verbraucherzentrale-rlp.de/gasversorger

Auch bei allen anderen Fragen zum Thema Energie beraten die Energieberater der Verbraucherzentrale individuell und kostenfrei nach vorheriger Terminabsprache.

Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15 – 18 Uhr wie folgt statt:

Rengsdorf: Donnerstag, den 9. April, Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. Obergeschoss (Aufzug vorhanden).

Dierdorf: Donnerstag, den 26. März, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 im Dachgeschoss (Aufzug vorhanden).

Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter Tel. 02689 291-2105.

Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.