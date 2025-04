DIERDORF – Mitreißende Begegnungen und unvergessliche Momente in der Natur – Das erwartet Sie beim Jahresprogramm des Naturparks Rhein-Westerwald und dem Forstamt Dierdorf

Mit mehr als 190 Veranstaltungen beeindruckt das neue Jahresprogramm „Der Natur auf der Spur“. Der Naturpark Rhein-Westerwald und das Forstamt Dierdorf bedanken sich mit der Vorstellung des Jahresprogramms am 03. April 2025 in der Lokalität Misto‘s in Neustadt/Wied bei den mehr als 40 Kooperationspartnern, ohne die ein solch vielfältiges Angebot für Groß und Klein nicht möglich wäre.

Von Mountainbike-Extrem-Touren, Waldbaden unter Mammutbäumen, Exkursionen für die ganze Familie, kreative Umweltbildungsprogramme bis hin zu praktischen Naturschutzmaßnahmen schafft das Jahresprogramm wieder zahlreiche Gelegenheiten für alle Altersklassen, sich auf neue Weise mit der Landschaft vor der eigenen Haustüre zu identifizieren. Uwe Hoffmann, Leiter des Forstamtes Dierdorf hebt das Engagement und den Ideenreichtum der Kooperationspartner hervor, die jedes Jahr neue Angebote zusammenstellen und somit für unvergessliche Erlebnisse von Frühjahr bis Winter sorgen. Mit unterschiedlichen Veranstaltungen kann auch das Weltkulturerbe Limes, ein einzigartiges Zeugnis unserer Geschichte, hautnah entdeckt werden.

Achim Hallerbach, Landrat des Kreises Neuwied und 2. Vorsitzender des Naturparks stellt die Lebensqualität der Region heraus, die sich durch eine vielfältige Kultur- und Naturlandschaft auszeichnet. „Für besondere Naturerlebnisse, muss man nicht weit reisen. Das innovative und abwechslungsreiche Jahresprogramm zeigt einmal mehr, wie spannend die Natur vor der eigenen Haustüre ist und wie facettenreich und vielfältig unsere Region daherkommt. Durch die unterschiedlichen Programmangebote wird der Naturpark zu einem lebendigen Lern- und Erlebnisraum für Jung und Alt.“ Auch der Rheinsteig feiert in diesem Jahr bereits sein 20-jähiges Bestehen. Mit seinen herrlichen Ausblicken und einzigartigen Naturerlebnissen begeistert der Premiumwanderweg Er stärkt nicht nur den Tourismus in der Region, sondern auch das Bewusstsein für unsere Natur- und Kulturlandschaft.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Sparkasse Neuwied, die auch in diesem Jahr die Herausgabe des Jahresprogramms mit einer großzügigen Spende unterstützt haben.

Ab sofort ist der Veranstaltungskalender in Papierformat bei der Geschäftsstelle des Naturparks Rhein-Westerwald, allen Verbandsgemeindeverwaltungen des Kreises Neuwied sowie der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, den jeweiligen Tourist-Informationen, bei den Filialen der Sparkasse Neuwied und beim Forstamt Dierdorf erhältlich. Alle Veranstaltungen werden im Kalender auf der Homepage des Naturparks Rhein-Westerwald e.V. (www.naturpark-rhein-westerwald.de) veröffentlicht, das vollständige Jahresprogramm kann dort auch als pdf-Datei heruntergeladen werden. Foto: Naturpark Rhein-Westerwald