DIERDORF – Lana Horstmann unterstützt Tafeln in Neuwied und Dierdorf/Puderbach – Verzicht auf Weihnachtskarten zugunsten guter Zwecke

Auch in diesem Jahr setzt die Abgeordnete ihre Tradition fort. Statt Weihnachtskarten zu versenden, setzt Lana Horstmann ein starkes Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung: Sie spendet den dafür vorgesehenen Betrag an die Tafeln in Neuwied sowie Dierdorf/Puderbach. Damit sollen insbesondere in der Weihnachtszeit Menschen unterstützt werden, die auf die Angebote der Tafeln angewiesen sind.

„Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist es mir ein großes Anliegen, dort zu helfen, wo Unterstützung dringend gebraucht wird“, erklärt Lana Horstmann. „Die Arbeit der Tafeln leistet einen unverzichtbaren Beitrag für viele Familien und Einzelpersonen in unserer Region. Mit meiner Spende möchte ich diesen Einsatz würdigen.“

Die Tafeln in Neuwied und Dierdorf/Puderbach versorgen Woche für Woche zahlreiche Bedürftige mit Lebensmitteln. Gleichzeitig bieten sie Begegnungsorte, an denen soziale Teilhabe ermöglicht wird. Spenden wie diese helfen dabei, laufende Kosten zu decken, Fahrzeuge zu betreiben, Lebensmittel zu retten und ehrenamtliche Strukturen aufrechtzuerhalten.

Die Verantwortlichen der Tafeln zeigen sich dankbar für das Engagement. Die Spende komme genau zur richtigen Zeit, da in der Vorweihnachtszeit traditionell besonders viele Menschen Unterstützung suchen.

Mit ihrer Entscheidung möchte Lana Horstmann außerdem andere dazu ermutigen, lokale Initiativen und gemeinnützige Organisationen zu unterstützen – sei es durch Spenden, ehrenamtliche Tätigkeit oder andere Formen des Engagements.