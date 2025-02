DICKENDORF – Grüne setzen auf Innovation und Nachhaltigkeit – Besuch bei live2give in Dickendorf

Thorben Thieme, Bündnis 90/ Die Grünen, besuchte das Unternehmen live2give in Dickendorf. Das Unternehmen weist verschiedene Bereiche wie den Biohof mit Gemüseanbau, den Hofladen, den Maschinenbau für den Mulchanbau sowie Lebensmittelherstellung für eine vollwertige Ernährung auf. Begleitet wurde Thieme von Claudia Leibrock, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat Altenkirchen, und Susanne Leber, Vorsitzende des Kreisverbands Altenkirchen.

Bei der Besichtigung konnten sich die Grünen-Vertreter ein umfassendes Bild von den vielfältigen innovativen Konzepten des Projekts machen. Live2give demonstriert, wie eine biologische Gemüse-Landwirtschaft im aktuellen Agrarsystem überleben und dazu beitragen kann, um zukunftsfähige regionale Strukturen zu fördern. In der Hofgemeinschaft arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen in dem Bestreben, die Gesundheit zu fördern – für den Boden, in der Ernährung und für die Menschen.

Thieme lobte das faszinierende Projekt im Gespräch mit Landwirt Johannes Storch überaus. „Der Besuch bei live2give hat eindrucksvoll gezeigt, wie innovative Ansätze in der Landwirtschaft zusammenwirken können, um unsere ländlichen Räume nachhaltig zu stärken“, so Thieme. „Solche Projekte sind wegweisend für eine zukunftsfähige Agrar- und Regionalpolitik, die Mensch, Tier und Natur gleichermaßen berücksichtigt – genau dafür setze ich mich als Direktkandidat der Grünen ein.“

Susanne Leber betont: „Live2give ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie regionale Initiativen durch nachhaltige Praktiken nicht nur ökologische, sondern auch gesellschaftliche Mehrwerte schaffen. Die Förderung solcher Projekte ist essenziell, um die Zukunft unserer ländlichen Regionen aktiv und nachhaltig zu gestalten. Durch eine ökologisch-soziale Reform des Mehrwertsteuersystems möchten wir dem Bio-Gemüseanbau unter die Arme greifen.“

Claudia Leibrock, die sich bei Bündnis 90/ Die Grünen auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und ländliche Entwicklung engagiert, ist insbesondere vom Gemüseanbau auf 350 Meter über dem Meeresspiegel begeistert. Durch den Mulchanbau wird dies mit ermöglicht. Die Hofgemeinschaft hat hierfür neue Maschinen entwickelt, um Gemüse im Mulch setzen zu können – ein Vorbild für andere Betriebe.

Mit dem Besuch bekräftigt Bündnis 90/ Die Grünen sein Engagement für nachhaltige, regionale Projekte, die innovative Landwirtschaft und die ökologische Transformation vorantreiben. Die gewonnenen Eindrücke sollen in die bundespolitische Diskussion über zukunftsweisende Agrar- und Regionalentwicklung einfließen.

Foto: Grüne Kreisverband Altenkirchen; von links nach rechts: Johannes Storch, Susanne Leber, Claudia Leibrock, Thorben Thieme