DERNBACH – Verkehrsunfallflucht auf der K 126 in Dernbach (Westerwald)

Am 17. November 2025, gegen 20:10 Uhr kam es auf der K 126, Ortslage Dernbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Unfallgeschädigte befuhr mit ihrem schwarzen BMW X1 die Kreisstraße von Ransbach-Baumbach aus kommend in Richtung Dernbach, als ihr ein dunkler SUV, Kennzeichen unbekannt, entgegenkam. Der geriet aufgrund spiegelglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der SUV-Fahrer verließ anschließend die Unfallörtlichkeit. Die Polizei in Montabaur sucht Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls vor Ort befanden und Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Quelle Polizei