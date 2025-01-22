DERNBACH – Feuerwehr Dernbach lud zum Sommerfest

Die Freiwillige Feuerwehr Dernbach hatte am Wochenende 16. und 17. August in ihr Feuerwehrhaus eingeladen. Der Samstagabend startete mit einer Sommernachtsparty mit Musik und einer gut bestückten Cocktailbar. Neben den Dorfbewohnern kamen auch viele Gäste und Feuerwehrkameraden aus den umliegenden Orten. Die Fahrzeughalle und der Vorplatz waren gut gefüllt.

Der Sonntagmorgen begann mit einem Frühschoppen flankiert von einer Fahrzeug- und Geräteausstellung. Die Bambinifeuerwehr kam mit ihren Betreuern vorbei und bot Spiele an. Am beliebtesten war das Spritzen mit dem Schlauch auf ein Haus. Der Renner mittags war der Erbseneintopf mit Würstchen. Innerhalb kürzester Zeit war die Riesenportion ausverkauft. Ersatzweise gab es aber auch Steaks und Bratwurst im Brötchen. Hier half Edda Hotze, angereist aus Thüringen, dem Grillteam den ganzen Tag. Verwandtschaftliche Bande waren der Auslöser für ihren Einsatz.

Ein Zuschauermagnet war die Übung der Jugendfeuerwehr Puderbach. In einer großen Schale wurde mit Einwegpaletten ein großes Feuer entzündet. Die Aufgabe des Nachwuchsteams bestand darin, eine Wasserversorgung mit drei C-Rohren aufzubauen und dann die lodernden Flammen zu löschen. Routiniert wurde diese Aufgabe unter dem Applaus der Besucher erledigt.

Bei Getränken und Kaffee und Kuchen blieben die Gäste noch bis zum Abend bei ihrer Feuerwehr. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler