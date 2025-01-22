DATTENBERG – Zeugenaufruf – Körperverletzungsdelikt auf Dattenberger Kirmes

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kirmes in Dattenberg, durch zwei Unbekannte, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen aus Linz in deren Verlauf er bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde. Der 18-jährige befand sich mit seiner Freundin zur Tatzeit, gegen 02:15 Uhr, auf dem Schotterplatz unweit des Kirmesgeländes, als sie mit zwei Männern in Streit gerieten. Im weiteren Verlauf würgte einer der Täter (ca. 25 bis 30 Jahre, Glatze) den Mann von vorne am Hals und stieß ihn zu Boden. Im Rahmen einer kurzen Rangelei trat der zweite Täter (ca. 25 bis 30 Jahre, schwarze gegelte Haare) von hinten an den Mann heran und würgte ihn bis zur Ohnmacht. Erst mehrere Sekunden später soll der Mann zu sich gekommen sein, wobei die Täter bereits unerkannt geflüchtet waren. Die Polizei Linz nimmt Hinweise zu den Tätern und Tatablauf unter der bekannten Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei