DATTENBERG – Aufwendige Bergung nach Unfall auf L 254

Am 16. Juli 2025 gegen 13:40 Uhr kam es auf der L 254 im Bereich Rothe Kreuz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher verlor aufgrund einer medizinischen Ursache kurzzeitig die Kontrolle über seinen PKW und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher mit seinem PKW eine Böschung hinauf geschleudert. Der andere PKW-Fahrer kam im Graben zum Stillstand. Beide Insassen wurden leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in Krankenhäuser transportiert. Die Bergung, insbesondere des Fahrzeuges in der Böschung, gestaltete sich sehr aufwendig. Hierzu rief die Feuerwehr Linz auch Mitarbeiter des Bauhofes Linz mit speziellen Freischneidgeräten zur Unterstützung. Die L 254 war bis 15:05 voll und im Anschluss bis 16:30 Uhr teilweise gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Linz 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Linz und Dattenberg sowie der Rettungsdienst und die Stadt Linz. Quelle Polizei