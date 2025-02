DAADEN – Weltfrauentag 2025 – Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt mit Elfriede Bohnsack ein ins Atelier „Liese“

Traditionell lädt Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Weltfrauentag zu „Kunst, Politik & Wein“ im Atelier „Liese“ der Künstlerin Anne L. Strunk in Daaden ein. Der 8. März ist mittlerweile ein fester Termin im Jahreskalender der Kunst- und Kulturfreunde.

In politisch und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten wird statt einer Lesung, in diesem Jahr, Norddeutschlands berühmteste Toilettenfrau Elfriede Bohnsack zu Gast sein. Sie wird auf künstlerische Weise, Lustiges ebenso wie Nachdenkliches auf hohem Niveau darbieten und den Gästen einen abwechslungsreichen Abend bescheren.

Jörg P. Brück, Sänger und Liedermacher aus Etzbach, wird auch in diesem Jahr traditionell den Weltfrauentag musikalisch begleiten.

Natürlich besteht im wunderbaren Ambiente des Atelier Liese und inmitten der herrlich lebensfrohen Gemälde von Anne L. Strunk auch ausreichend Zeit zum gegenseitigen Austausch.

Die Veranstaltung findet statt am Samstag, den 8.März 2025 um 19:00 Uhr im Atelier „Liese“, in der Denkmalstraße 13 in 57567 Daaden. Der Eintritt ist frei und wie immer sind auch Männer recht herzlich willkommen! Anmeldungen gerne unter: post@baetzing-lichtenthaeler.de.