DAADEN – SPD-Kreisverband Altenkirchen lädt zum Neujahrsempfang mit Lars Klingbeil ein

Der SPD-Kreisverband Altenkirchen lädt gemeinsam mit den beiden Landtagskandidaten Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL, Wahlkreis 1 Betzdorf/Kirchen, und Philip Schimkat, Wahlkreis 2 Altenkirchen, am Sonntag, den 18. Januar 2026, um 10 Uhr, zum traditionellen Neujahrsempfang ins Bürgerhaus Daaden ein.

Mit Lars Klingbeil, MdB, kommt in diesem Jahr ein Gast in den Kreis Altenkirchen, der auf Bundesebene zu den zentralen politischen Akteuren zählt. Der Parteivorsitzende der SPD wird die Festrede beim Neujahrsempfang halten. Dass er persönlich nach Daaden kommt, hat besonders mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz eine besondere politische Bedeutung.

Sein Besuch setzt ein starkes Signal zum Start ins neue Jahr für einen erfolgreichen Auftakt in den Landtagswahlkampf.

Der Neujahrsempfang richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger der Region. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Jede teilnehmende Person muss sich einzeln anmelden. Die Anmeldung ist online möglich unter: https://eveeno.com/nje-klingbeil