DAADEN – Einladung zu „Sabine trifft… – Clemens Hoch, zur „Regionalen Gesundheitsversorgung“

Die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zur „Regionalen Gesundheitsversorgung“ ein. Diese findet am Montag, den 3. November 2025, von 20 bis 21.30 Uhr im Gasthof Koch, Mittelstraße 1–3, 57567 Daaden, statt.

Staatsminister Clemens Hoch wird an diesem Abend über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen in der ambulanten, stationären und sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung berichten. Schwerpunkte seiner Ausführungen werden unter anderem die bedarfsgerechte Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger sowie die Herausforderungen und Chancen der regionalen Gesundheitsversorgung sein.

Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, eigene Fragen und Anliegen einzubringen. Ein aktiver Austausch mit Staatsminister Hoch und den Anwesenden ist ausdrücklich gewünscht. Um die Veranstaltung optimal planen zu können, bitten wir um eine Anmeldung bis zum 30. Oktober 2025. Interessierte können sich per E-Mail an post@baetzing-lichtenthaeler.de anmelden.