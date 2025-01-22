DAADEN – „Ehrenamt – Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten“ – Bätzing-Lichtenthäler lädt ein

Rheinland-Pfalz ist Ehrenamtsland. Fast jede zweite Rheinland-Pfälzerin und jeder zweite Rheinland-Pfälzer ist ehrenamtlich aktiv. Dennoch steht auch das Ehrenamt unter Druck. Die Pandemie, die demographische Entwicklung, die Bürokratie und der gesellschaftliche Wandel haben Spuren hinterlassen und stellen das Ehrenamt vor neue Herausforderungen.

Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt daher alle aktiven Ehrenamtlichen, ob im Verein oder im Freien Ehrenamt, herzlich zu einer informativen Veranstaltung gemeinsam mit der Landesleitstelle Ehrenamt aus der Staatskanzlei ein.

Wann: Dienstag, 23. September 2025, 18:00 Uhr – Wo: Bürgersaal Biersdorf, Friedhofstraße 6, 57567 Daaden-Biersdorf

Der Leiter der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Birger Hartnuß, wird wertvolle Einblicke in die Herausforderungen des Ehrenamts geben und mögliche Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen.

Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, Anliegen und Erwartungen vorzubringen und sich mit anderen Engagierten auszutauschen.

Zur besseren Planung, wird bis zum 17. September 2025, um Anmeldung gebeten. Gerne per E-Mail an post@baetzing-lichtenthaeler.de.