DAADEN – Bürgerwanderung mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Unter dem Motto „Sabine bewegt“ lädt die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler alle Bürger zu ihrer Septemberwanderung ein. „Mir ist es wichtig, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen – über das, was sie bewegt, und über die Zukunft unserer Region zu diskutieren“, betont Bätzing-Lichtenthäler. „Das gemeinsame Wandern mehrmals im Jahr bietet eine gute Gelegenheit, Natur zu genießen und sich über vielfältige Themen auszutauschen. Die Wanderung findet am Samstag, den 13. September 2025 im Daadener Land statt. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr am Minigolfplatz, 57567 Daaden, Saynische Str. 60. Die Rundstrecke ist ca. 6 km lang und führt vom Golfplatz an den Sportanlagen vorbei zur „Kuckucksbrücke“ und der historischen „Steinches Mühle“. Dort können die Wanderlustigen den herrlichen Ausblick genießen, bevor sie sich auf den Weg zurück zum Minigolfplatz machen und den Nachmittag gemütlich ausklingen zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.