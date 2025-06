DAADEN – 60.000 Euro Landesförderung für die Sanierung der Ernst-Röver-Orgel in der Barockkirche Daaden

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat gute Nachrichten für die evangelische Kirchengemeinde Daaden erhalten: Die Ernst-Röver-Orgel in der evangelischen Barockkirche erhält zusätzlich zu bereits in 2024 bewilligten 61.600 Euro Bundesmitteln nun auch eine Landesförderung in Höhe von 60.000 Euro. Diese erfreuliche Mitteilung erhielt die Wahlkreisabgeordnete auf Nachfrage aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium.

Die Summe stellt einen bedeutenden Beitrag zur dringend benötigten Sanierung des historischen Instruments dar, das nicht nur für die kirchliche Gemeindearbeit, sondern auch für das kulturelle Leben in der Region eine zentrale Rolle spielt.

Die frohe Botschaft konnte umgehend an Pfarrerin Nicole Eker persönlich überbracht werden. „Es ist schön zu sehen, dass sich unser gemeinsamer Einsatz gelohnt hat“, so die Reaktion vor Ort.

Mit der nun zugesicherten Landesförderung rückt die umfassende Instandsetzung der Orgel ein großes Stück näher – ein bedeutendes Zeichen der Wertschätzung für das kulturelle Erbe der Region.